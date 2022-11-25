مشاهدة مباراة قطر والسنغال مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

تلتقى فى الثالثة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة قطر مع السنغال فى اطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا .

وتعتبر المباراة فرصة حقيقية لمنتخبى قطر والسنغال بعد خسارتهما فى الجولة الأولى حيث خسرت قطر فى افتتاح بطولة كأ العالم أمام الاكوادور فيما خسرت السنغال أمام هولندا .

ويسعى منتخبا قطر والسنغال فى مباراتهما اليوم لتحقيق الفوز واقتناص أول نقاط لهما فى البطولة من أجل الحفاظ على فرصة المنافسة علي التأهل الى الدور التالي .

موعد مباراة قطر والسنغال

وتقام مباراة قطر والسنغال فى الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الرابعة مساء بتوقيت السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة قطر والسنغال

تذاع مباراة قطر والسنغال على قناة بى إن سبورت المفتوحة والمشفرة وفقا لادارة مجموعة قنوات بى إن سبورت بإذاعة مباريات المنتخبات العربية علي القنوات المفتوحة .

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر

من المتوقع أن يبدأ منتخب قطر بقيادة مدربه فيليكس سانشيز بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : سعد الشيب

خط الدفاع : بسام الراوى وبوعلام خوخى وعبد الكريم حسن وبيدرو ميجيل

خط الوسط : هما الأمين وكريم بوضياف وحسن الهيدوس وعبد العزيز حاتم

خط الهجوم : المعز على وأكرم عفيف .

فيما من المتوقع أن يبدأ السنغال المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : ادوارد ميندى

خط الدفاع : سابالى وخاليدو كوليبالى وبابى أيو سيسيه وديالو

خط الوسط : ميندى وجاى وكوياتيه

خط الهجوم : اسماعيلا سار وديا و دياتا

