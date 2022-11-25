كوب 27 أهم قمة مناخ| ابنتي حققت رغبتي بالعودة لفلسطين.. شاهد أبرز تصريحات الدكتور طلال أبو غزالة

كشف الدكتور طلال أبو غزالة الخبير الاقتصادي العالمي، عن العديد من التفاصيل الخاصة خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”"،

وإليكم أبرز التصريحات



متفائل بأداء الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية

أكد الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي العالمي، أنه متفائل بأداء الاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات العالمية التي تواجهه، سواء من أزمة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العالم.

وقال أن مشروعات البنية التحتية في مصر تساعد على جذب الاستثمار.

وتابع أن الطرق والكباري والموانئ مشروعات إستراتيجية لا غنى عنها، مؤكدا أنها تضع مصر على الطريق الصحيح.

قيادة العالم

وأشار إلى أن هناك صراعات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على قيادة العالم، مؤكدا أنه لا بد أن يحسم هذا الصراع.

COP27 بشرم الشيخ من أهم قمم المناخ في العالم

أكد أنه أعددت تقريرا دوليا عام 1999 بشأن تدهور المناخ، مشيرا إلى أن هذا التقرير لم يرى النور.

وقال إن الصين هي الملوث الأكبر للبيئة، بسبب نشاطها الصناعي الضخم، والذي جعلها من الدول المتقدمة صناعيا.

تعويضات للدول النامية

وتابع أن قمة المناخ في شرم الشيخ، تعد من أهم قمم المناخ في العالم، مؤكدا أنه لا بد أن تدفع الدول المسببة لتلوث العالم، تعويضات للدول النامية المتضررة من التغيرات المناخي

بناء الأهرامات أول ابتكار في التاريخ

أكد أن عصر العولمة انتهى، مشيرا إلى أنه علينا أن نستعيد مفهوم الدولة الوطنية.

وقال أن الازمة الاقتصادية العالمية لم تصل لذروتها حتى الآن

وتابع أن الدول العربية قادرة على إنتاج غذائها ودوائها، مؤكدا أنه لكي نستطيع أن نستمر في التقدم ومنافسة العالم لا بد أن نلجأ للإبتكار.

أول إبتكار في التاريخ.

وأشار إلى أن مصر أول دولة ابتكرت في العالم، مؤكدا أن بناء الأهرامات كان أول إبتكار في التاريخ.

الصين مصنفة كدولة نامية بالرغم من أنها الاقتصاد الأول بالعالم

أكد أن نظام الفيتو يقيد الأمن العالمي، مشيرا إلى أنه يجب ان تتخذ القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال أن الصين مصنفة كدولة نامية، على الرغم من أنها الاقتصاد الأول في العالم.

وتابع أن تقرير صندوق النقد الدولي توقع دخول بريطانيا مرحلة كساد إقتصادي، وذلك نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على دول العالم.

دور حلف الناتو انتهى

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أوشك على التفكك، مؤكدا أن دور حلف الناتو انتهى

مصر كانت وستظل الهدف الاول للمؤامرات الخارجية

أكد أن مصر كانت وستظل الهدف الاول للمؤامرات الخارجية لأنها أهم دولة في المنطقة

وقال، أن مصر تمثل تاريخ الأمة العربية بالكامل وتمثل نصف قوتها البشرية.

وتابع أن نه لا يوجد في التاريخ ما يسمى بعملية إتفاقية، مؤكدا أن إسرائيل لم تلتزم باتفاقية واحدة في تاريخها.

مصيبة ضربت العالم

وأشار إلى أن ما يسمى الربيع العربي هي مصيبة ضربت العالم.

ابنتي حققت رغبتي في عودتي إلى فلسطين

أكد أنه لديه ابنة اسمها جومانا، مشيرا إلى انها تخرجت في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي أحد الأيام أخبرتني أنها تود الذهاب إلى يافا بفلسطين، ولكنى رفضت في البداية خوفا عليها.

وقال كنت أحتفظ بمفتاح بيتنا في فلسطين، والتي قد أعطته لي أمي، وابنتي كانت تعلم انه لدي رغبة في العودة لفلسطين وقالتلي “أنا بحقق رغبتك”.

طرح أسئلة

وتابع أن سلطات الإحتلال قامت بطرح أسئلة على ابنتي عن سبب مجيئها لفلسطين، وأكدت أنه من أجل الدراسة، وذهبت إلى منزلنا".