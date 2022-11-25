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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود الليثي: دخلت مجال التمثيل عشان أقلد أختي.. وكنت نجم مشهور في الكلية

محمود الليثي
محمود الليثي

كشف الفنان محمود الليثي، سبب اتجاهه للتمثيل، قائلا:" دخلت مجال التمثيل عشان أقلد أختي الكبيرة ".

 

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وقال محمود الليثي في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين " المذاع على قناة " أون "، :"  أختي كانت في كلية صيدلية وكانت في فريق المسرح بتاع الكلية ولما دخلت الكلية قررت أقلد اختى ودخلت المسرح عشان اعمل زي اختي ".

 

وتابع محمود الليثي:" في أول يوم بالجامعة اتجهت نحو مسرح الكلية  واشتركت في المسرح وقرأت مشهد من مسرحية والجميع أشاد بتمثيلي ".


وأكمل محمود الليثي:"  أنا كنت مشهور ونجم في الكلية، ولو عديت من تحت مدينة الطالبات بلاقيهم بينادوا عليا بصوت عالي ".
 

محمود الليثي الليثى أمير كرارة سهرانين اخبار التوك شو

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