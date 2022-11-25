محمود الليثي: دخلت مجال التمثيل عشان أقلد أختي.. وكنت نجم مشهور في الكلية

كشف الفنان محمود الليثي، سبب اتجاهه للتمثيل، قائلا:" دخلت مجال التمثيل عشان أقلد أختي الكبيرة ".



وقال محمود الليثي في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين " المذاع على قناة " أون "، :" أختي كانت في كلية صيدلية وكانت في فريق المسرح بتاع الكلية ولما دخلت الكلية قررت أقلد اختى ودخلت المسرح عشان اعمل زي اختي ".

وتابع محمود الليثي:" في أول يوم بالجامعة اتجهت نحو مسرح الكلية واشتركت في المسرح وقرأت مشهد من مسرحية والجميع أشاد بتمثيلي ".



وأكمل محمود الليثي:" أنا كنت مشهور ونجم في الكلية، ولو عديت من تحت مدينة الطالبات بلاقيهم بينادوا عليا بصوت عالي ".

