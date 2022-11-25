حبس شخص حاول قتل آخر في عين شمس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتعدي على آخر بسلاح أبيض والاستيلاء منه على مبلغ مالى بعين شمس .





تبلغ لقسم شرطة عين شمس من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج مصاب بجروح بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

الة حادة

بالانتقال وسؤاله اتهم صديقه مقيم دائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" والاستيلاء منه على مبلغ مالى محدثاً إصابته لرفضه إقراض المشكو فى حقه المبلغ المالى .

تم استهدافه وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض "المستخدم فى الواقعة" ومبلغ مالى .

وإعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.