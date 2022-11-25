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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهدة مباراة انجلترا وأمريكا مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

انجلترا وأمريكا
انجلترا وأمريكا

فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة .. يواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب أمريكا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر القادم .

ويخوض منتخب انجلترا المباراة وهو فى صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط الفوز فى المباراة الأولى له بكأس العالم أمام ايران 6 / 2  فيما تعادل منتخب أمريكا فى الجولة الأولى مع منتخب ويلز 1 / 1 وحصد نقطة واحدة متساويا مع ويلز بنفس الرصيد فيما يقبع منتخب ايرام فى المركز الأخيرة بدون نقاط قبل مباراته اليوم أمام ويلز .

موعد مباراة انجلترا وأمريكا

تنطلق مباراة انجلترا وأمريكا فى الجولة الثانية لمنافسات بطولة كأس العالم فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة انجلترا وأمريكا

تذاع مباراة انجلترا وأمريكا على قناة بى إن سبورت ماكس 2 الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى قطر بمشاركة 32 منتخبا .

التشكيل المتوقع لمنتخب انجلترا و أمريكا

يسعى منتخب انجلترا فى مباراة اليوم لخطف بطاقة التأهل الى دور الـ 16 لبطولة كأس العالم في الوقت الذى يسعى فيه منتخب امريكا للحفاظ على فرصته فى التأهل بعد تعادله فى الجولة الأولي .

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب انجلترا المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : بيكفورد 
خط الدفاع : تريبييه و ستنونز وشاو وماجواير 
خط الوسط : راس و بيلينجهام وماونت 
خط الهجوم : سترلينج وساكا وهارى كين

فيما يتوقع أن يبدأ منتخب أمريكا المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : تورنر 
خط الدفاع : زيميرمان وتيم وروبينسون وديست 
خط الوسط : مكينى وموسى يونس و أدامز 
خط الهجوم : بوليسيتس و جوش و تيموثاوس 
 

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