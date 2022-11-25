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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الشرقية": 900 مشروع داخل حياة كريمة على مستوى المحافظة.. فيديو

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

 أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه خلال الفترة السابقة وضعنا خطة استراتيجية واضحة للمحافظة ، مضيفا ان المحافظة مساحة كبيرة تقرب على خمسة آلاف كيلو متر مربع ‏وبالطبع تم تنفيذ مشروع حياة كريمة في أكبر مركز داخل المحافظة ومركز الحسينية يمثل حوالي واحد وثلاثين في المئة من مساحة المحافظة ويتم العمل في واحد وأربعين قرية داخل المركز. و طبعا حجم المشروعات الذي جاري العمل فيها وقرب على الإنتهاء منها حولي ٩٠٠ مشروع داخل حياة كريمة علي مستوي محافظة الشرقية .

وأوضح غراب خلال مداخلة هاتفية  في برنامج مصر جديدة علي قناة etc مع ضياء رشوان، أن محافظة الشرقية كانت تعاني من نقص في بعض الخدمات مثل الصرف الصحي مثل مياه الشرب مثل الطرق وايضا الوحدة الصحية و مراكز الشباب وكل هذا تم العمل فيه على أكمل وجه و نسب التنفيذ تخطت ٧٥٪ ونتمنى خلال الفترة القادمة الانتهاء من جميع المشروعات داخل محافظة الشرقية.

وأضاف محافظ الشرقية، أن تكلفة مركز الحسينية وصلت الي ٦ مليار جنيه ويشمل المركز ٣١٪ من مساحة الشرقية، وهذه مشروعات حياة كريمة فقط بغض النظر عن بقي المشروعات الجاري العمل فيها داخل المحافظة مضيفا ان هناك  أكبر محطة مياه الشرب جاري الانتهاء منها تضخ حوالي واحد وخمسين ألف متر مكعب في اليوم وهذا رقم كبير جدا سيغطي الاحتياجات وتم ضغط احتياجات المحطات.


وأشار الدكتور ممدوح غراب الي أن تم إنشاء ١٣٩ مشروع صرف صحي فقط في مشروع الحسينية و ٩٤ مشروع مياه شرب وهذا كممشروعات عملاقة جدا تتم لكي تنهي مشكلات واحتياج أهلنا بالصرف الصحي ومياه الشرب.

محافظ الشرقية حياة كريمة ضياء رشوان الصرف الصحى مياة الشرب

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