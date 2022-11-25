رضا عبدالعال: التحكيم العنصر الأسوأ في المونديال حتى الآن

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن التحكيم حتى الآن في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في الإمارات يعد الأسوء في البطولة رغم التنظيم الرائع حتى الآن.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" غير راضي على التحكيم حتى الآن في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر وأتمنى أن يتم تدارك الأمر سريعاً في باقي جولات كأس العالم ".

وتابع:"التحكيم هو العنصر الأسوأ حتى الآن في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر وهناك أخطاء بالجملة وقعت في الجولة الأولى ".