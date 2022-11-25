ميار ضوء القمر.. فن العبارات في أسماء المواليد الجديدة بالوطن العربي

يعد فن العبارات هو العامل الأساسي للتحكم في اختيار أسماء المواليد أو كما يقولون "لكل امرئ من اسمه نصيب"، وكانت هذه العبارة سببا في اهتمام الناس حول العالم بعلم الأسماء ومعانيها وهذا ما دفعهم إلى التأني والبحث جيدا قبل اختيار الاسم الذي سيرافق مولودهم طوال حياته.

وتعدّ رحلة اختيار اسم المولود الجديد، رحلة شاقة بعض الشيء لكنها بالتأكيد ورغم هذه الصعوبة إلاّ أنها الرحلة الأجمل والأكثر متعة بالنسبة للوالدين.

خاصة أنه كشف مركز “بيبي سنتر” العالمي قبل أيام عن قائمة أكثر 100 اسم متداول بين الأطفال الجدد خلال عام 2022 في بريطانيا، واحتل اسم “محمد” المركز الأول في أسماء الأطفال المائة الأكثر شهرة لعام 2022 للذكور.

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وهناك العديد من الأسماء الجديدة والمختلفة التي يبحث الكثير من الأباء عن معانيها، حيث يحمل كل اسم من هذه الأسماء قصة ومعنى، وفقا لفن العبارات وتخصصها في معاني الأسماء.

ما معنى اسم ريتاج

ريتاج اسم علم مؤنث، يكتب باللغة العربية الصحيحة بحذف الياء أي “رِتاج” ولكنه شائع عند العرب في الكتابة مع ياء “ريتاج”.

ومعنى هذا الاسم هو الباب المغلق أو الباب العظيم ويقال أُرتج الباب: أي أغلقه إغلاقاً وثيقاً. وهنا لابدّ أن ننفي الصلة بين معنى اسم ريتاج وباب الكعبة كما هو شائع في الكثير من تفسيرات المعاني على بعض المواقع.

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ما معنى اسم ايلان؟

ايلان اسم عبري يطلق على الإناث في بعض المجتمعات وعلى الذكور في مجتمعات أخرى، وهو مأخوذ من اسم إيلانا ويعني شجر البلوط، كما يعني الجزيرة أو الأرض المحاطة بالمياه.

ما معنى اسم ميان؟

ميان اسم مؤنث من أصول أجنبية، ومعناه قلب الوردة البيضاء أي داخلها، ويعني أيضاً الغزال ذو الحجم الصغير والأميرة الجميلة، ويطلق أيضاً على الحجر الأسود، كما أن الميان هو أعلى وأسمى درجات الحب والعشق.

ما معنى اسم ريناد؟

ريناد اسم مؤنث يعتبر من الأسماء القديمة والحديثة معاً، اسم ريناد مأخوذ من كلمة الرند وهي نبتة ذات رائحة جميلة وطيبة موجودة في بادية الشام، ويستخرج من هذه النبتة العطور والأدوية، وله معنى ثانٍ أيضاً، هو تراب الجنة أو بخور الكعبة المشرفة، وفقا لموقع "فن العبارات".

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ما معنى اسم كيان؟

كيان هو اسم مؤنث من أصل عربي، ويحمل اسم كيان في طياته الكثير من الدفء من خلال لفظه الرنان، ومعناه يدل على الطبيعة وعلى الوجود، وبمعنى آخر يعني الذات والخليقة وهذا يدل على مدى قيمة ووزن صاحبة الاسم.

ما معنى اسم ميار؟

ميار اسم يُطلق على الذكور والإناث، وهذا الاسم يُكتب ويلفظ بطريقتين الطريقة الأولى هي ميَار بوضع فتحة على الياء، أما الطريقة الثانية هي ميَّار بوضع شدّة على الياء، وباللغة العربية معناه الفتاة التي تجلب الطعام أو المؤونة وجالبة السعادة والفرح، أما باللغة الفارسية فمعناه النور أو ضوء القمر وثالثاً وأخيراً فيمكن أن يحمل في طياته معنى الورد الجميل والجذاب.

ما معنى اسم تركي؟

تركي اسم علم مذكر نسبة إلى التُرك ولهذا الاسم عدة معاني، ومنها الرشاقة والجمال الآخاذ، أو المال المتروك بعد الوفاة، لأنه مشتق من كلمة تِركة وترك، كما ينتشر هذا الاسم بكثرة في الخليج العربي.