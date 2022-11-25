أخبار الفن| معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي.. حقيقة وفاة ممثلة شابة بسبب البرازيل

معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، حقيقة وفاة ممثلة شابة بسبب البرازيل، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

كتب شقيق الفنانة أنغام - الموزع الموسيقي خالد سليمان - منشورا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد دخول شقيقته في وعكة صحية مفاجئة.

وقال شقيق أنغام، في منشوره عبر فيسبوك، متوسلا لله بالدعاء قائلا: «يارب اعفو عنها واشفيها .. اللهم امين يارب العالمين».

استقبل الجمهور الكويتي الفنان المصري تامرحسني بحفاوة بالغة فور وصوله إلى مطار دولة الكويت حتى الفندق الخاص بإقامته وصولاً لحفله الكبير الذي سجل أعلى حضور جماهيري لهذا العام رغم ارتفاع أسعار بطاقات الدخول.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة نادين نسيب نجيم، بسبب منشور لها عقب هزيمة المنتخب الألماني، من المنتخب الياباني في كأس العالم قطر 2022، بهدفين مقابل هدف لليابان.

فوجىء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بتداول أخبار تفيد بوفاة الممثلة الشابة راندا عبد السلام عقب انتهاء مباراة البرازيل وصربيا فى كأس العالم.

الخبر تم انتشاره عقب مباراة البرازيل وصربيا ، حيث قامت بعض الصفحات بنشر صورة الممثلة الشابة راندا عبد السلامة وكتبو عليها : الله يرحمها كانت ممثلة شاطرة أوى.

تصدر اسم الفنانة عبلة كامل، مؤشرات البحث (تريند) على محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعدما تم الكشف عن صور ابنتيها مع أزواجهن الأجانب لأول مرة.

وبالبحث في تطبيق إنستجرام عن حساب زوج فاطمة كمال ابنة عبلة كامل الصغرى، تبين أنه بولندي الجنسية ويدعى باويل جاو، ويعمل مدرب يوجا، ويقضي أوقات طويلة في القاهرة مع زوجته.

قامت زينب كمال ابنة الفنانة عبلة كامل، بغلق الخصوصية لـ حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام، بعدما تم الكشف عن صورها مع زوجها الانجليزي وابنها وابنتها لأول مرة.

ويشير تصرف ابنة عبلة كامل الكبرى، إلى تضجرها واستياءها من الأخبار والصور التي سبق ونشرها موقع صدى البلد الإخباري لأول مرة، وجعلها تتصدر قائمة البحث (تريند) على محرك جوجل.