أخبار الفن| معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي.. حقيقة وفاة ممثلة شابة بسبب البرازيل

معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، حقيقة وفاة ممثلة شابة بسبب البرازيل، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
توسل بالدعاء.. منشور مؤثر لـ شقيق أنغام بعد وعكتها الصحية
كتب شقيق الفنانة أنغام - الموزع الموسيقي خالد سليمان - منشورا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد دخول شقيقته في وعكة صحية مفاجئة.
وقال شقيق أنغام، في منشوره عبر فيسبوك، متوسلا لله بالدعاء قائلا: «يارب اعفو عنها واشفيها .. اللهم امين يارب العالمين».
استقبال أسطوري من الشعب الكويتي للنجم تامر حسني
استقبل الجمهور الكويتي الفنان المصري تامرحسني بحفاوة بالغة فور وصوله إلى مطار دولة الكويت حتى الفندق الخاص بإقامته وصولاً لحفله الكبير الذي سجل أعلى حضور جماهيري لهذا العام رغم ارتفاع أسعار بطاقات الدخول.
شجعت منتخب ألمانيا .. حقيقة تورط نادين نسيب نجيم في دعم المثلية الجنسية
حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة نادين نسيب نجيم، بسبب منشور لها عقب هزيمة المنتخب الألماني، من المنتخب الياباني في كأس العالم قطر 2022، بهدفين مقابل هدف لليابان.
بسبب مباراة البرازيل .. حقيقة وفاة ممثلة شابة والجمهور يدعو لها
فوجىء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بتداول أخبار تفيد بوفاة الممثلة الشابة راندا عبد السلام عقب انتهاء مباراة البرازيل وصربيا فى كأس العالم.
الخبر تم انتشاره عقب مباراة البرازيل وصربيا ، حيث قامت بعض الصفحات بنشر صورة الممثلة الشابة راندا عبد السلامة وكتبو عليها : الله يرحمها كانت ممثلة شاطرة أوى.
يعمل مدرب يوجا .. معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي
تصدر اسم الفنانة عبلة كامل، مؤشرات البحث (تريند) على محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعدما تم الكشف عن صور ابنتيها مع أزواجهن الأجانب لأول مرة.
وبالبحث في تطبيق إنستجرام عن حساب زوج فاطمة كمال ابنة عبلة كامل الصغرى، تبين أنه بولندي الجنسية ويدعى باويل جاو، ويعمل مدرب يوجا، ويقضي أوقات طويلة في القاهرة مع زوجته.
بعد الكشف عن صورها .. تصرف مفاجئ من زينب ابنة عبلة كامل
قامت زينب كمال ابنة الفنانة عبلة كامل، بغلق الخصوصية لـ حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام، بعدما تم الكشف عن صورها مع زوجها الانجليزي وابنها وابنتها لأول مرة.
ويشير تصرف ابنة عبلة كامل الكبرى، إلى تضجرها واستياءها من الأخبار والصور التي سبق ونشرها موقع صدى البلد الإخباري لأول مرة، وجعلها تتصدر قائمة البحث (تريند) على محرك جوجل.