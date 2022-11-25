انخفاض ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة وطقس اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة 25-11- 2022، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى



القاهرة 23 17

الإسكندرية 23 15

الإسماعيلية 25 15

الدقهلية 23 17

الغردقة 26 18

المنيا 24 13