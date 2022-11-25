القوى العاملة بالشرقية تكرم مدير الوحدة الحسابية

كرمت مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية، رانيا محمود، وكيل الوحدة الحسابية والمنتدبة من المديرية المالية بالشرقية لإتمامها المدة المقررة لعملها بالمديرية، تقديرا وعرفانا بجهودها المخلصة وعطائها الموفور خلال فترة عملها بالمديرية.

جاء ذلك في الاحتفالية التي أقامتها المديرية برئاسة أحمد عبد الهادي وكيل المديرية، والتي أطلقت عليها "يوم الوفاء ورد الجميل"، تقديرا لما بذلته من جهد وأداء متميز ومسيرة عطاء حققت الأهداف المرجوة المنشودة في تقدم ورقي المديرية خلال فترة عملها.

قدم مدير المديرية شهادة تقدير لـ "رانيا محمود" مقدما لها أسمي آيات الشكر، مؤكد أنها صاحبة القدوة الحسنة والأخلاق الرفيعة والحضور الطيب والجهد المميز ، مشيدا بجهودها المخلصة وعطائها الموفور خلال فترة عملها بالمديرية.

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