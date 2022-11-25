الأولى من نوعها .. اكسترا نيوز تجري جولة داخل محطة مياه سرياقوس..فيديو

خصصت فضائية " اكسترا نيوز "جولة من داخل محطة مياه " سرياقوس " في شبين القناطر لتنقية مياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت سيدة تاج الدين، مديرة محطة سرياقوس، إن المحطة الأولى من نوعها في الترشيح بالرمال المتحركة، دون الحاجة لوقف المحطة عن العمل للغسيل، مما يساهم في إنتاجية أكبر للمحطة.

وتابعت المهندسة سيدة تاج الدين، أن المحطة تقوم بمعالجة مياه غسيل المحطة مرة أخرى، وهي من مميزات المحطة، مؤكدة: "لا يوجد لدينا أي فاقد مياه في المحطة.. والمياه المهدرة نعيد تدويرها ومعالجتها".

وأوضحت، أن النظام الذي تعمل به المحطة لا يحتاج لصيانة متكررة لأنه يحتوي على أجزاء ميكانيكية أقل، وبالتالي لا تحتاج سوى متابعة.