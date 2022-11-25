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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة.. فائدة كشط اللسان لصحة الفم والأسنان.. نورهان قنديل تثير الجدل بخلع الحجاب

نورهان قنديل
نورهان قنديل

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

فائدة كشط اللسان لصحة الفم والأسنان.. لن تتوقعها

لا يفكر الكثير من الأشخاص في تنظيف اللسان، أثناء طقوس التنظيف اليومية ، ولكن قد يكون هذا خطأً كبيرًا، وذلك لأن من المحتمل أنك لاحظت ترسب جزيئات بيضاء أو صفراء أو حتى بنية أو خضراء على اللسان.

مش عارفة ألبسه.. نورهان قنديل تثير الجدل بخلع الحجاب بعد أيام من ارتدائه

أثارت البلوجر نورهان قنديل جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن خلع الحجاب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام.

اضطرابات الدورة الشهرية ومشاكل الحمل.. أبرز آثار العنف ضد المرأة في اليوم العالمي

يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة ، يوم ٢٥ نوفمبر من كل عام ، ويأتي هذا الاحتفال للتنديد بهذه الظاهرة الخطيرة التي تجتاح العالم كله ، والتنديد بهذه التأثيرات علي المرأة ، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن سيدة  واحدة من كل 3 نساء اي ما يعادل  (35٪؜ ) في أنحاء العالم تتعرض لاي نوع من انواع العنف.

تشبه العروسة.. سالي عبد السلام تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الإعلامية سالي عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

 

 

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