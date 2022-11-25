نشرة المرأة و الصحة.. فائدة كشط اللسان لصحة الفم والأسنان.. نورهان قنديل تثير الجدل بخلع الحجاب

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

لا يفكر الكثير من الأشخاص في تنظيف اللسان، أثناء طقوس التنظيف اليومية ، ولكن قد يكون هذا خطأً كبيرًا، وذلك لأن من المحتمل أنك لاحظت ترسب جزيئات بيضاء أو صفراء أو حتى بنية أو خضراء على اللسان.

أثارت البلوجر نورهان قنديل جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن خلع الحجاب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام.

يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة ، يوم ٢٥ نوفمبر من كل عام ، ويأتي هذا الاحتفال للتنديد بهذه الظاهرة الخطيرة التي تجتاح العالم كله ، والتنديد بهذه التأثيرات علي المرأة ، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن سيدة واحدة من كل 3 نساء اي ما يعادل (35٪؜ ) في أنحاء العالم تتعرض لاي نوع من انواع العنف.

حرصت الإعلامية سالي عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.