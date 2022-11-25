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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعات ميدانية لصيانة شبكات الإنارة بنطاق الوحدات المحلية في المنوفية

صيانة أعمدة الإنارة
صيانة أعمدة الإنارة في المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار المرور الميدانى على أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من صيانة جميع الأعمدة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة وذلك تزامناً مع حلول موسم الشتاء.

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فيما كثفت  الوحدات المحلية لمراكز منوف وأشمون والباجور وتلا وبركة السبع وقويسنا من جهودها في التنسيق مع قطاع الكهرباء لشن حملات الصيانة المكبرة لأعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء وإزالة كافة الوصلات العشوائية وغير المؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظاً على أرواح المواطنين.

قطاع الكهرباء المنوفية محافظ المنوفية صيانة الوحدات المحلية شبكة الكهرباء اعمدة الانارة

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