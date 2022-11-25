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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على تحصيل الديون المستحقة للدولة

النائبة غادة علي
النائبة غادة علي

تقدمت النائبة غادة علي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن سياسات الحكومة المتبعة لتحصيل الديون المستحقة للدولة .


وأوضحت غادة على فى المذكرة التوضيحية للطلب المقدم منها، وفقاً لملاحظات تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على الموازنة العامة سنويا هناك ٤٦.٥ مليار جنيهاً قيمة الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة، وهي تمثل ٩٨،٥ ٪؜ من العجز النقدي المقدر بقيمة ٤٨٢ مليار جنية بالموازنة العامة .
وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية، أن هذه الأزمة تحتاج إلى إجراءات قوية وفعالة من الدولة للتغلب عليها مع  اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة حتى لا تزداد هذه الديون ونحن في أشد الحاجة لسد العجز النقدي.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس الوزراء مجلس النواب النائبة غادة على الدكتور محمد معيط

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