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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الماليزي: حكومة الوحدة تضمن استقرار البلاد واقتصادها

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن حكومة الوحدة برئاسته وعقب حصولها على أغلبية الثلثين من المقاعد اللازمة في البرلمان ستضمن استقرار البلاد السياسي واقتصادها وتحسين المعيشة وكذلك الحفاظ على روح الدستور.

 


وقال رئيس الوزراء الماليزي في تصريح له عقب اداء اليمين الدستورية واداء مهامه الرسمية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية برناما إنه رغم وجود مؤشرات إيجابية من قوة ارتفاع لعملة البلاد وأسواق الأسهم، يجب إيلاء الاهتمام لمسألة تكلفة المعيشة، وأسعار السلع التي تسيطر على حياة الشعب، مشيرا إلى أنه من اولويات حكومته تخفيف العبء الحالي الذي يتحمله الشعب الماليزي . 
أ م ف /س.ع

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