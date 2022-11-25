التحالف العالمي للشراكة الإعلامية باليونسكو يختار شابا عربيا ممثلا لإحدى مجموعاته

أعلن التحالف العالمي من أجل إقامة الشراكات بشأن الدراية الإعلامية والمعلوماتية (GAPMIL)، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) إطلاق مجموعات عمل رئيسية تهدف إلى صياغة شراكات ملموسة من أجل قيادة تطوير الدراية الإعلامية والمعلوماتية وتأثيرها على الصعيد العالمي، وتمكين مجتمع الدراية الإعلامية والمعلوماتية من أن ينطق بصوت واحد لمعالجة بعض المسائل الدقيقة، ولا سيما فيما يتعلق منها برسم السياسات العالمية.



وتشكلت مجموعات العمل من سبع مجموعات رئيسية غير رسمية، تمثلت في مجموعة "السياسة والأبحاث"، "الشباب"، "تمكين المرأة وكبار السن والفئات المهمشة "،"التآزر مع أهداف التنمية المستدامة"، "الابتكار في الثقافة الإعلامية والمعلوماتية"، "المعلومات المضللة والخصوصية"، و "الحوار وخطاب الكراهية".



ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي للتحالف التابع لليونسكو اسم الباحث المصري "عمرو سليم" ممثلا عن مجموعة عمل التآزر مع أهداف التنمية المستدامة.



وقال الباحث عمرو سليم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن مجموعة عمل التآزر تهدف إلى إجراء التقييم المستمر للجهود العالمية والإقليمية والوطنية التي تُبذل من أجل تحقيق تلك الأهداف، مع مراجعة الأعمال الجارية واقتراح التعديلات المناسبة لتحقيق نتائج أفضل.



يشار إلى أن "عمرو" هو الشخصية المصرية العربية الوحيدة التي تم اختيارها ممثلة عن إحدى تلك المجموعات، وقد حصل مؤخراً على الماجستير في العلوم السياسية تخصص الشؤون الإفريقية من كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.



واختارت "اليونيسكو" الباحث عمرو سليم عام 2018 رئيسا للجنة الترشيحات خلال انتخابات التحالف العالمي من أجل الشراكات بشأن الدراية الإعلامية والمعلوماتية، كما جرى اختياره ممثلا عن المنطقة خلال عامين متتاليين في عضوية اللجنة الدولية المسؤولة عن تنظيم الأسبوع العالمي للإعلام التابع للمنظمة، وهو كذلك باحث مساهم في منتدى فكرة التابع لمعهد واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

