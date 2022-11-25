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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير أوكراني يطالب بمزيد من الدعم الغربي لتحمل تكاليف إعادة الإعمار

صدى البلد

قال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، إن هناك حاجة إلى المزيد من دعم الدول الغربية من أجل مساعدتها على تحمل تكاليف إعادة الإعمار المتزايدة في أعقاب تصعيد الهجمات الصاروخية الروسية هذا الأسبوع.

 


وأضاف مارشينكو - في تصريح نقلته قناة (فرنسا 24) اليوم الجمعة - أن الدعم الغربي الحالي يعني "أننا سنحصل على ما يتراوح بين 3 مليارات إلى 3.5 مليار دولار شهريا تقريبا.. وهو ما ينبغي أن يكون كافيا من أجل استمرار عمل الحكومة".

 


كان بعض المسئولين الأوروبيين قد أشاروا إلى أنه من المرجح أن تتكلف إعادة بناء أوكرانيا أكثر من تريليون يورو بعد الحرب التي دخلت شهرها العاشر.


ميدانيا.. أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية "كييف" أن نحو 50% من مناطق العاصمة بدون كهرباء في أعقاب الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية والتي أدت إلى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع.


وأضافت الإدارة - في منشور على تطبيق "تليجرام" - أنه تمت استعادة إمدادات المياه بشكل كامل، كما أن فرق الطوارئ تعمل بشكل سريع من أجل إعادة التدفئة إلى المدينة.


وأشارت الإدارة إلى أنه عند استقرار نظام الطاقة، فإن الاتصالات ستعود في جميع مقاطعات كييف، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على شبكات الهاتف المحمول.


وأدى استهداف روسيا للبنية التحتية الحيوية أول أمس الأربعاء إلى إغلاق معظم محطات الطاقة في أوكرانيا بشكل مؤقت وانقطاع الكهرباء عن غالبية المواطنين.


من ناحية أخرى، قال نائب القائد العام للبحرية الروسية فيكتور أستابوف إن تشكيلات المشاة البحرية التابعة للبحرية الروسية يجري تعزيزها حاليا بوحدات مدرعة.


ونقلت وكالة تاس الروسية عن الجنرال الروسي قوله: "اليوم يجري تعزيز الإمكانات القتالية للمشاة البحرية من خلال التحسينات في الهيكل التنظيمي وهيكل الموظفين للوحدات والتشكيلات من خلال استكمالها بوحدات حربية مدرعة وإلكترونية ومركبات جوية بدون طيار، وتقديم أنظمة أسلحة تشغيلية جديدة ومحدثة". 


وأكد أن جميع الوحدات البحرية الروسية مزودة بأسلحة ومعدات عسكرية متطورة.

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