بعد واقعة وفاة أب لحرمانه من رؤية ابنته.. قانوني: الحل في الاستضافة

فتحت واقعة وفاة أب من محافظة دمياط بسبب حرمانه من رؤية ابنته، الجدل مرة أخرى حول قانون الأحوال الشخصية، ومدى صلاحية مواده لتتواكب مع التطورات التى يشهدها المجتمع حاليا.



والغريب أن هذه الواقعة، ليست الأولى، بل سبقتها جرائم أسرية بشعة، تعدى فيها أحد الطرفين على الاخر بسبب حرمان احدهما من رؤية أبنائه.

ورغم أن القانون نص علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، إلا أن هناك بعض الحاضنات تواصل العند وتمتنع عن احضار طفليها لمكان الروية المخصصة من قبل المحكمة، وتكتفي بدفع الغرامة، منا يدفع الطرف الاخر للانتقام بطرق مختلفة.

لجنة قضائية

وزارة العدل بادرت بدورها بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة قضائية لإعداد قانون جديد للاحوال الشخصية يعكس بشكل دقيق وحقيقى لواقع الحال المصرى وظروفه.

اللجنة التى صدر قرار بتشكيلها من المستشار عمر مروان وزير العدل، تضمن إطار عملها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

قانون متوازن

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل فى تصريحات له، أن توجيه الرئيس السيسى كان واضحا بإعداد مشروع قانون متوازن يحقق المصالح المختلفة لكل الأطراف.. وهو ما تسعى إليه اللجنة القائمة على الإعداد، وذلك بوتيرة دقيقة ومتوازنة.

ولم يحدد وزير العدل موعدا، لانتهاء اللجنة من عملها، لكنها المح الى أنه كان من المنتظر انتهاء اللجنة من عملها خلال شهر أكتوبر الماضى، وسيتم مد فترة عملها حسب طلبها.

وأشار وزير العدل إلى أن اللجنة تناقش كل أحكام الأسرة من كل جوانبها وتستعين بمجموعة استشارية تضم أساتذة فى الطب النفسى وعلم الاجتماع والمالية والشريعة لدراسة حقوق كل طرف على أسس علمية وفقهية.

ولم يتوقف حديث وزير العدل عند ذلك فقط، بل أكد أيضا أن اللجنة حصلت على الإحصاءات التى تحتاجها من وزارة الداخلية والنيابة العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كما تلقت خلال ١٥ يوماً وعبر البريد الإلكترونى ٤٧٣٣ اقتراحاً من مواطنين وجهات مختلفة، وذلك بهدف ضمان أن يخرج القانون الجديد إلى النور عاكسًا بشكل حقيقى ودقيق واقع الحال المصرى وظروفه.

واختتم وزير العدل تصريحاته بالتأكيد على أنه تم إنجاز كل قضايا الأسرة المتداولة على مستوى الجمهورية بالمحاكم الابتدائية حتى أول أغسطس ٢٠٢١ ولم يتبق منها سوى 193 قضية فقط بنسبة إنجاز 98٪، ونفس الأمر بمحاكم الاستئناف لم يتبق منها سوى ٢١٣١ قضية بنسبة إنجاز 85٪ بما يؤكد العمل الضخم لتحقيق العدالة الناجزة.

الاستضافة بدلا من الرؤية



المحامى بالنقض شعبان سعيد أكد أن الحل فى مشكلة الرؤية، استبدالها بالاستضافة، بحيث يتمكن الاب من استضافة ابنه أو ابنته معه فى المنزل لفترة تحددها المحكمة، وأن تصدر غرامات كبيرة وحرمان لأى من الطرفين فى حالة عدم الالتزام بتسليم الصغير للآخر.



وتابع أن إنهاء المشاكل الأسرية يتطلب أيضا إجراء تعديل فى سن الحضانة وأن يخير الابن إما أن يقيم مع أمه أو والده في سن 8 سنوات وعند وصوله 15 سنة يخير مرة أخرى.

وتابع أن الأم تؤثر فى عقلية الصغير وعاطفته ومشاعره، ويحدث ذلك بوضوح إثناء اصطحابه برفقتها لحضور الجلسة الخاصة التى تفصل بين بقائه فى حضانتها أو انتقالها للوالد، حيث تقوم بتجهيز الابن وتلقينه ماسيقوله أمام القاضى، وتكون النتيجة فى النهاية ، رغبة الصغير بالبقاء والاستقرار فى حضانه والدته.



وقال إن هناك أمهات تسعى للحفاظ على مكتسباتها المادية من الأب، وبالتالى ستقاتل من أجل الإبقاء على حضانة الصغير معها ولا يهمها طريقة التخيير عبر المحكمة أو من المنزل فكلتا الحالتين تسيطر بشخصيتها على الطفل.



سقوط الحضانة



وأشار شعبان سعيد، المحامي، إلى أن الحضانة تسقط عن الأم طبقا لقانون الأحوال الشخصية في ٩ حالات منها الزواج من شخص أجنبى لا يعرفه الأطفال، الإصابة بمرض يجعل الأطفال في خطر.

وكذلك تورط الأم في قضية مخلة بالآداب العامة يجعل الحضانة تسقط عنها، وعدم امتلاك الأم للأهلية الكاملة يسقط الحضانة عنها أي إصابتها بمرض نفسى أو عقلى، إلي جانب رسوب الأطفال في الدراسة، والحالة السيئة للأطفال والإهمال في رعايتهم من قبل الأم.

كما تسقط الحضانة عن الأم في حالات أخري منها تعاطى الأم للمواد المخدرة، امتناع الأم عن منح الأب حقه في رؤية الأطفال بعد صدور حكم بذلك والامتناع عن الذهاب في الميعاد المحدد للرؤية لمدة ثلاث مرات متتالية، وأخيرا التعرض للإصابة بمرض معدٍ ومن المحتمل تعرض الأطفال للإصابة به.