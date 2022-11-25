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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن وجود إهمال وتقصير بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية

النائبة سارة النحاس
النائبة سارة النحاس

تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار  حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وتوجيهه إلى كل من  رئيس الحكومة ووزير الصحة، بشان وجود إهمال وتقصير بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية".

 

ونوهت النحاس في طلبها أن هذا الطلب يأتي استنادا على إصابة أكثر من ١٠ حالات بسبب فيروس بقسم عمليات النساء والتوليد بمستشفى الجمهورية بمحافظة الإسكندرية، وتسمم تلك الحالات عقب إجراءهم عمليات الجراحة القيصرية ( تلوث والتهابات بالجرح)، مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للأمهات، فضلا عن تجاهل المستشفى لتلك الكارثة بعد إيجابية نتيجة المسحة داخل غرفة العمليات، واستمرار المستشفى في القيام الجراحة القيصرية للحالات آخرين دون اتخاذ أي إجراءات احترازية.

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وكان قبلها قد تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة و وزير الصحة، بشأن غياب التنسيق بلجنة تكليف الصيادلة دفعة٢٠٢٠ وذلك عملاً بحكم المادة (١٣٤) من الدستور، والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.


وقالت النحاس في طلبها إنه استنادًا على ما صدر من لجنة التكليف بوزارة الصحة بخطة تكليف الصيادلة دفعة  ٢٠٢٠ من خلال الموقع الالكتروني الخاص بتكليف الصيادلة، فقد تم توزيع ونقل الصيدلانيات المتزوجات بمحافظات بعيدة (من البحيرة إلى للأقصر و من الأقصر لكفر الشيخ),

 

وتابعت الدكتورة سارة النحاس أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يتم  فتح باب التظلم الإلكتروني لمتابعة حجم وأضرار المشكلة.

مجلس النواب الحالة الصحية محافظة الاسكندرية وزارة الصحة سارة النحاس بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية

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