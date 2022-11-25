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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سالم عبد الجليل : الأخلاق ترمومتر قياس درجة الإيمان لدى الإنسان

الشيخ سالم عبد الجليل،
الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق

قال الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن الأخلاق هي الدين، متابعا: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكد على أن حسن الخلق من أكثر أسباب دخول الجنة.


وأضاف عبد الجليل خلال حواره ببرنامج “دين ودنيا” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الإنسان يبلغ بحسن خلقه ما لا يبلغه الصائم والقائم، حيث ترتبط الأخلاق بالعقيدة والإيمان.


واستشهد بقول رسول الله :"إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقًا"، منوها بأن الأخلاق هي ترمومتر قياس درجة الإيمان لدى الإنسان.

 

وشدد على أن العلاقة بين الإيمان والأخلاق طردية، فـ زيادة حسن الخلق دليل على إيمانه، متابعا: التدين هو الأخلاق، ولا يوجد شخص متدين دون خلق حسن. 

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