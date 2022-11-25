سوشيال ميديا.. تطورات جديدة في أزمة غرامة كهربا ورسالة من ضاحي خلفان للدول الداعمة للمثلية

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف الكابتن أحمد حسن، أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي حصل على وعد من مسئولي النادي بحل أزمة إيقافه قبل شهر يناير.

وجه فينيسيوس جونيور ، لاعب منتخب البرازيل رسالة لجمهوره نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ”.

شارك إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، جمهوره بصورة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وجه ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، رسالة قاسية للدول التى تريد ان تدعو وتروج للمثلية الجنسية فى كاس العالم قطر 2022 .