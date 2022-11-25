سوشيال ميديا.. تطورات جديدة في أزمة غرامة كهربا ورسالة من ضاحي خلفان للدول الداعمة للمثلية

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
أحمد حسن يفجر مفاجأة حول أزمة غرامة كهربا للزمالك.. تفاصيل
كشف الكابتن أحمد حسن، أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي حصل على وعد من مسئولي النادي بحل أزمة إيقافه قبل شهر يناير.
فينيسيوس جونيور يوجه رسالة لـ جمهوره بعد فوز منتخب البرازيل.. شاهد
وجه فينيسيوس جونيور ، لاعب منتخب البرازيل رسالة لجمهوره نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ”.
إمام عاشور يستعد لمباراة المصري البورسعيدي في كأس مصر.. شاهد
شارك إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، جمهوره بصورة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
رسالة قاسية من ضاحي خلفان للدول الداعمة للمثلية فى كاس العالم.. شاهد
وجه ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، رسالة قاسية للدول التى تريد ان تدعو وتروج للمثلية الجنسية فى كاس العالم قطر 2022 .