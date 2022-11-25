برلماني: استمرار الافراج عن المسجونين إرساء لحالة التسامح والتصالح المجتمعي

أشاد أشرف أمين عضو مجلس النواب بقرارات العفو الرئاسي الأخيرة والتي شملت خروج 30 شخصاً من المحبوسين احتياطيا بعد التنسيق بين لجنة العفو الرئاسي والنيابة العامة والأجهزة المعنية، مؤكداً أن قرارات الافراج المتوالية تستكمل خطى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي.



وقال أمين، فى بيان أصدره اليوم إن هذه القرارات تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات والذي يحظي بخطوات جادة كإلغاء حالة الطواريء وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مشيراً إلي أنها دعوة للتفاؤل بأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وتعزز مفهوم حقوق الانسان وترتكز على ديمقراطية تشاركية تعين على البناء والتنمية والاستقرار.



وأضاف النائب أشرف أمين أنها مثلما هي شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم وأن عليهم أن يغتنموا الفرصة فهي في الوقت نفسه رسالة للعالم تؤكد احترام مصر لحرية الرأي والتعبير وترسيخ الديمقراطية موضحاً أن القرارت المتتالية تمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية.



واعتبر النائب أشرف أمين استمرار الدولة فى الافراج عن المسجونين احتياطياً بمثابة دليل قاطع على أن القيادة السياسية تثبت مصداقيتها أمام المواطنين بتلبية وتنفيذ وعودها في الافراج عن المسجونين، مشيداً بالاداء الرائع للجنة العفو الرئاسي وحرصها على دمج هؤلاء في إطار الدولة ودمجهم في تنمية المشروعات واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.