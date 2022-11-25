عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: استمرار الافراج عن المسجونين إرساء لحالة التسامح والتصالح المجتمعي

صدى البلد

أشاد أشرف أمين عضو مجلس النواب بقرارات العفو الرئاسي الأخيرة والتي شملت خروج 30 شخصاً من المحبوسين احتياطيا بعد التنسيق بين لجنة العفو الرئاسي والنيابة العامة والأجهزة المعنية، مؤكداً أن قرارات الافراج المتوالية تستكمل خطى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي.


وقال أمين، فى بيان أصدره اليوم إن هذه القرارات تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات والذي يحظي بخطوات جادة كإلغاء حالة الطواريء وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مشيراً إلي أنها دعوة للتفاؤل بأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وتعزز مفهوم حقوق الانسان وترتكز على ديمقراطية تشاركية تعين على البناء والتنمية والاستقرار.


وأضاف النائب أشرف أمين أنها مثلما هي شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم وأن عليهم أن يغتنموا الفرصة فهي في الوقت نفسه رسالة للعالم تؤكد احترام مصر لحرية الرأي والتعبير وترسيخ الديمقراطية موضحاً أن القرارت المتتالية تمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية.


واعتبر النائب أشرف أمين استمرار الدولة فى الافراج عن المسجونين احتياطياً بمثابة دليل قاطع على أن القيادة السياسية تثبت مصداقيتها أمام المواطنين بتلبية وتنفيذ وعودها في الافراج عن المسجونين، مشيداً بالاداء الرائع للجنة العفو الرئاسي وحرصها على دمج هؤلاء في إطار الدولة ودمجهم في تنمية المشروعات واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي النيابة العامة القيادة السياسية عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قدام المعازيم | أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته بدمياط

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

وداعا ارتفاع الدولار.. هبوط حاد عالميا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

رغم خسارتين .. سيناريو وحيد ينقذ منتخب قطر من الإقصاء في المونديال

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. زيادة 7% في الرواتب و15% بالمعاشات في هذا الموعد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

أسماء مدوية.. استبعاد 10 لاعبين من قائمة الزمالك أمام المصري

ترشيحاتنا

الأحد..الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

الصحة: توعية 9 ملايين مواطن بأهمية التطعيم ضد كورونا فى المحافظات

مارس 2023 | بشرى للعاملين المنتقلين إلى الوزارات في العاصمة الإدارية

الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب في هذا الوقت.. يغفله كثيرون

توجيه رسمي في جامعة حلوان يخص الطلاب السعوديين الوافدين

رغم خسارتين .. سيناريو وحيد ينقذ منتخب قطر من الإقصاء في المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكسري الروتين .. طريقة عمل التورتة المالحة

قميص شيفون.. ظهور صادم لـ ويجز على إنستجرام.. شاهد

رقم خرافي.. سعر إطلالة مي عمر في دبي.. شاهد

10 صور تكشف عن إطلالات نورهان قنديل بعد خلع الحجاب| شاهد

فيديو

ادعوا لها بالشفاء.. تفاصيل حالة أنغام الصحية

أهانت ربات البيوت.. هجوم على صاحبة تريند مش طموحي أستنى الفرخة تفك 

بشرى.. تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور للموظفين وأصحاب المعاشات

لحظة استقبال الجمهور الكويتي لـ تامر حسني.. ڤيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ