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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة: بدء أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية الموهوب بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

بدأت اليوم القافلة الطبية المجانية أعمالها، بقرية الموهوب في مركز الداخلة بالوادي الجديد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

 

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن أعمال القافلة تستمر على مدار يومين، وتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وتشخيص الحالات المرضية المختلفة، موضحًا أن القافلة تضم تخصصات طبية مختلفة تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتم توفير كافة الأدوية التي تصرف للمرضى بالمجان.

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وأضاف أن القافلة الطبية تأتى في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة «حياه كريمة» في مناطق الوادي الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

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