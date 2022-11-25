عضو القومي للمرأة: أطلقنا حملة ”كونى" من سبع سنوات لدعم وتمكين النساء

قالت الدكتورة رانيا يحيى؛ عضوة المجلس القومي للمرأة، إننا نحتفل كل عام بال ١٦ يوما لمواجهة العنف ضد المرأة والمجلس يقوم بأنشطة متعددة فى هذه الأيام .

وأضافت "يحيى" ل"صدى البلد “ أن المجلس أطلق حملة ”كونى" من سبع سنوات لدعم وتمكين المرأة، وأن تكون مناهضة لكل أشكال العنف المختلفة.

وأشارت إلى أن هناك اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم قضية ختان الإناث وتحت شعار "احميها من الختان" وقد نقصت النسبة وأصبحت 14% بعد ما كانت فى عام 2014 النسبة 21% لذلك نحن على الطريق الصحيح.

وقام المجلس القومي للمرأة بتدريب المتدربين على النزول برسائل من المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفه سواء زواج القاصرات وجميع أشكال العنف البدني والنفسي واللفظى.

وأكدت على حماية المرأة من العنف من خلال التشريعات التى خرجت خلال الفترة الماضيى لدعم المرأة ذات الإعاقة والمرأة المعيلة ووجهت شكر للرئيس والقيادة السياسية التى تدعم المرأة بشكل حقيقى ولولاه لم نتمكن من الوصول لكل هذه القفزات فى ملف تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف المختلفة.