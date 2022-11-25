رد مثير.. مدرب الأرجنتين: تعلمنا الدرس من السعودية

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن فريقه تعلم الدرس من المباراة الماضية أمام السعودية، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم.

وقال سكالوني في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المكسيك: “مباراة المكسيك ستكون مختلفة تمامًا، طريقة لعبنا ستكون مماثلة لن نغير طريقة لعبنا بسبب ما حدث يوم الثلاثاء، علينا أن نطوي تلك الصفحة و قمنا بذلك بالفعل”.

وعن هزيمة الأرجنتين أمام السعودية، أضاف: “بعد تلك الخسارة شعرنا بالقلق و كان علينا تقبل تلك الخسارة، بعد هذه التجربة علينا الصمود و المرور للمرحلة التالية و أن نقوم على قدمينا بعد التعثر، تعلمنا الدرس بعد و سنمضي قدمًا لما هو قادم، ما يمكن أن نقوم به هو أن نستعد، لا أعذار، لا يمكن أن نقول أننا خسرنا بسبب تقنية التسلل”.

وعن ليونيل ميسي، اختتم: “ميسي بخير بدنيًا و ذهنيًا و شارك في نصف مدة التدريب، نحن نحتاج كل اللاعبين أكثر من أي وقت سبق”.