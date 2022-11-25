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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراسة نرويجية تحذر من الإسراف في وصف أدوية "فرط النشاط" للأطفال

الاطفال
الاطفال

عرضت فضائية “يورونيوز”، تقريرا يرصد دراسة نرويجية تحذر من الإسراف في وصف أدوية "فرط النشاط" للأطفال.

 

وأوضح التقرير أنه حذرت دراسة نُشرت حديثاً في النرويج من الإسراف في وصف الأدوية للأطفال المولودين في آخر شهرين من العام، بناء على بيانات جمعتها خلال تسعة أعوام. 

 

وأشارت الدراسة إلى أن البيانات الحالية توضح أن هناك علاقة بين توقيت ولادة الأطفال في النرويج، وتشخيصهم كمصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD).

وتابعت أن الاضطراب حالة طبية تسبب نموذجاً معيناً من التصرفات لدى الأطفال، وتجعلهم غير قادرين على اتباع الأوامر والانتباه للقوانين أو على السيطرة على تصرفاتهم. وتثير هذه الحالة صعوبات في المدارس خصوصاً. 

 

وقالت الدراسة إن الأطفال المولودين في شهري نوفمبر- ديسمبر، لديهم احتمال أكبر بكثير بالخضوع لجلسات علاجية واتخاذ أدوية لمعالجة هذا الاضطراب، مقارنة بالمولودين في شهر يناير - فبراير.

 

وحذرت الدراسة التي امتدت 9 أعوام (من 1989 إلى 1998) وشملت 488 ألف شخص، من وصف الأدوية للأطفال بدون التأكد من ضرورتها، ملمحة إلى "سعي أكبر بكثير لعلاج أطفال ولودوا في آخر السنة". ولكن الدراسة لا تشرح سبب تشخيص المولودين في هذين الشهرين بهذه الحالة.

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