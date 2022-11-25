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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات .. قرار عاجل بمنع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة في جزيرة أبوظبي

الإمارات - علم
الإمارات - علم

أعلنت شرطة أبوظبي بالإمارات  منع حركة  الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي بما في ذلك مداخل الجزيرة وتشمل (جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع ) تزامنا مع يوم الشهيد وفترة عيد الاتحاد الواحد والخمسين للدولة .

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية  ان فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر ولغاية الساعة 1:00 صباحاً من يوم الأحد 4 ديسمبر 2022م.


ويستثى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة والدعم اللوجستي.

وأشار إلى أنه  سيتم تنفيذ خطة  مرورية شاملة تزامناً مع عيد الاتحاد الواحد والخمسين تتضمن نشر الدوريات المرورية على كافة الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية.

وحث السائقين عموماً  إلى  التعاون  في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية .

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