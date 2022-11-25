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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مونديال 98 الأسوأ في تاريخ أمريكا.. استبعاد قائد المنتخب لعلاقة مع زوجة زميله

قائد المنتخب الامريكي
قائد المنتخب الامريكي

كان لاعب كرة القدم الأمريكي، جون هاركس، لاعبا مميزا في منتخب بلاده حيث شارك في نسختين من بطولة كأس العالم كلاعب خط وسط مخضرم. 

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وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، حصل جون على انتباه الجميع في خط الوسط حتى ان مدربه وقتها وصفه بـ “القائد مدى الحياة”، نظرا لمدى اهمية دوره القيادي لدى المنتخب الوطني، لكن كل ذلك تغير قبل أشهر فقط من انطلاق نهائيات كأس العالم 1998.

ودون سابق إنذار ، تم استبعاد هاركس من الفريق بالكامل مع ذكر قضايا قيادة الفريق على أنها السبب - دون أي تفسير إضافي.


وأدى ذلك إلى انهيار تام في العلاقات بين اللاعب والمدرب حيث كتب لاعب خط الوسط السابق في سيرته الذاتية: 'لا يمكنني التفكير في شيء واحد فعله ستيف بشكل صحيح في الأشهر التي سبقت كأس العالم'.

ومع ذلك ، بعد سنوات في عام 2010 ، زُعم أن زوجة إريك وينالدا كانت على علاقة مزعومة مع هاركس ، مما أدى إلى إقالته من فريق الولايات المتحدة، تحدث سامبسون عن الأمر ، وأصر على أنه لا يمكن أن يكون لديه شخص مثل هذا في معسكره.

وقال في عام 2010: 'أعتقد أنه كان بإمكاني العيش مع كل شيء آخر وإبقاء جون في الفريق لولا الأمور الخاصة'. ... هناك خطوط معينة لا يمكن تجاوزها '.

لم يكن لدى الولايات المتحدة بطولة جيدة في فرنسا - حيث احتلت المركز الأخير في مجموعتها. خسروا جميع المباريات الثلاث ضد ألمانيا ويوغوسلافيا وإيران.

قال هاركس في هذا الصدد: 'لن أعيد صياغة الأشياء التي حدثت في الماضي. كان عام 1998 مدمرًا لي ولعائلتي. كان من الصعب جدًا عدم المشاركة في كأس العالم ، ولكن كان من الصعب الذهاب خلال تلك الفترة الزمنية ، أصعب فترة في حياتي '.

في غضون ذلك ، أصر وينالدا على حدوث علاقة غرامية ، قائلاً: 'إنني أسميها علاقة غير لائقة. لقد كانت مساهماً رئيسياً في سبب عدم زواجي'.

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