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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مارس 2023 | بشرى للعاملين المنتقلين إلى الوزارات في العاصمة الإدارية

المهندس شريف الشربينى
المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة

أكد المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم تخصيص 3 آلاف وحدة سكنية للعاملين المنتقلين للعمل بالوزارات داخل الحى السكنى r3 بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأضاف رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أنه وفقا للتوجيهات فإنه خلال شهر مارس المقبل سيتم تسليم الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية لحاجزيها.

ووجه رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الشكر لكل المشتركين في نجاح العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة وفريق العمل سواء جهاز المدينة وشركة العاصمة والهيئة الهندسية وكل الوزارات حيث إن كل الوزارات تنفذ مشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة فشكرا لهذه الملحمة العظيمة التي تخرج هذا المنتج المميز.

المهندس شريف الشربينى العاصمة الإدارية الجديدة وحدة سكنية الحى السكنى r3 قناة النهار

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