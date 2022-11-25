اكسري الروتين .. طريقة عمل التورتة المالحة

ترغب ربة الأسرة فى تقديم أكلات غير تقليدية بين الحين والأخر وتعد التورتة المالحة خيارا مميزا خاصة إذا كان يوجد فى المنزل أطفال أو مراهقين لأنهم يحبون الأطباق الجديدة

نقدم لكم طريقة عمل التورتة المالحة بمذاق مميز من خلال خطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا



مقادير التورتة المالحة

توست

جبنة

شرائح تركي

خس

زيتون

طماطم شيري

ثلث كوب مايونيز

"الوجه"

علبة لبنة

ثلث كوب مايونيز

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

الوجه

زيتون شرائح

لانشون دجاج

خيار

جزر

نعناع



طريقة عمل التورتة المالحة

* بطني قالب فرن كبير بورق الفويل ثم ضعي طبقة التوست بعد إزالة الاطراف ثم غطيه بطبقة من خليط اللبنة و المايونيز و بودرة الثوم.

* ضعي طبقة من التركى والجبنة و شراح الزيتون و غطيه بطبقة أخرى من التوست و كرري نفس العملية مع إضافة باقى المكونات حتى انهاء الكمية .

*اغلقي ورق الفويل علي مكونات القالب وادخليها الثلاجة حتى يتماسك ثم اقلبيه على طبق التقديم وازيلي الفويل ووزعى علي التورتة المالحة طبقة كبيرة من اللبنة والمايونيز.

*زيني التورتة المالحة بالخس والطماطم الشيرى والزيتون والجبنة واللانشون " حسب الرغبة وتقدم

