كريم السادات : بيان البرلمان الأوروبي عن الأوضاع بمصر تدخل سافر بشئوننا

علق النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على قرار البرلمان الأوروبي رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2022، مؤكدا انه ليس له أساس من الصحة، ويعكس نظرة متحيزة غير موضوعية تجاه الأوضاع فى مصر.

وقال "السادات" فى بيان له اليوم، أن قرار البرلمان الأوروبي ما هو الا امتداد لسياسته ونهجه المستمر، فى فرض وصايته على الدولة المصرية، معتبرا اياه تدخلا صارخا فى الشئون الداخلية المصرية، باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة.

وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برد البرلمان المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد على نظيره الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، لافتا إلي أنه يفتقد المصداقية أو الحيادية، وينتهح سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ.



وأشار كريم السادات، إلي أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت الدولة لها جميع الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلاً عن أن الدولة المصرية ملتزمه بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان؛ الأمر الذي يجعل سلطات الدولة ملتزمه بتطبيق المواد المصدق عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.