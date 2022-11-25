وزيرة الثقافة: تذاكر سينما الشعب تتراوح بين 20 إلى 25 جنيها

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن مشروع سينما الشعب، يتم تنفيذه في إطار بروتوكول بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على توفير قاعات العرض في جميع المحافظات والأقاليم.

وأضافت الدكتورة نيفين الكيلاني في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ستكون قيمة التذكرة بسعر مناسب وليس مبالغ فيه، وتتراوح بين 20 إلى 25 جنيها، مشيرة إلى أن المشروع يسير على عدة مراحل، وبدأ بتوفير 11 قصر ثقافة ومع بداية العام الجديد سيتم إضافة 6 قصور أخرى.

تابعت وزيرة الثقافة، أن مشروع سينما الشعب، يستهدف توفير ثقافة السنيمائية بتكاليف مناسبة للأماكن التي لا توجد بها دور سينما، لافتة إلى أن تجهيز القاعات يحتاج إلى تكاليف كبيرة ويتم تجهيزيها من خلال عدة مراحل.

