إعلام الشيوخ: قرار البرلمان الأوروبي تدخل سافر في الشأن الداخلي..ومصر ماضية بطريق الإصلاح

أدان النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنه الاعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر ، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تدخل سافر في الشئون الداخليه لمصر ولا تمت للواقع بصلة ،موضحا أن البرلمان الأوروبي فقد صوابه وعليه مراجعة مواقفه وقراراته التي تفتقد للمصداقية.

وأضاف الدابي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ،أن مصر ماضيه في طريقها للاصلاح وأن القاضي والداني شاهد حجم الانجازات الذي تحقق في كل المجالات ، وخاصة في مجال حقوق الإنسان ، بداية من إقرار الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان ، وما تبعها من إجراءات اتخذتها الدولة المصريه لتأكيد حقوق الإنسان التي أقرتها الامم المتحدة والضمير الإنساني ، وأن ادعاءات البرلمان الأوروبي تنم عن نوايا سيئة تجاه مصر وهي في طريقها للاصلاح.

ولفت وكيل اعلام الشيوخ إلى أن ما ذكره في تقرير البرلمان الأوروبي من اتهامات للدولة المصريه ، محض خيال أرادت قوى الشر أن تلصقه بمصر.

وشدد محمد الدابي على أن الدولة المصريه والشعب المصري ، يحترم كل المؤسسات الدوليه ، وكذلك لن يتهاون في المساس بسيادته او من يحاول النيل منها .