نائب: بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر مسيّس ويحمل مغالطات عديدة

استنكر النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر؛ واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن حمل العديد من المغالطات والكوارث والأكاذيب، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي يستخدم ملف حقوق الإنسان كوسيلة هجوم ضد مصر باستناده على تقارير لمنظمات مشبوهة هدفها الاساءة للدولة خاصة عقب نجاح مصر في تنظيم وخروج قمة المناخcop27 بصورة أشاد بها العالم.

وأضاف «عمار»، أن هناك تحديات تواجه حقوق الإنسان في كل الدول ولا توجد أي دولة في العالم لديها سجل ناصع في حقوق الإنسان بما فيها الدول الغربية، ولكن تلك التحديات يمكن التغلب عليها عن طريق استراتيجية تؤكد الرغبة في إرساء مبادئ الحقوق والحريات كالتي أطلقتها مصر العام الماضي، فضلًا عن اطلاق الدعوة لكافة القوى السياسية دون اقصاء لأحد للمشاركة في الحوار الوطني، واستمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية، سواء باستخدام صلاحياته بالافراج عن المحبوسين ليصل عدد المفرج عنهم لأكثر من1000 شخص، وتوجيهه المستمر بضرورة دمجهم مرة أخرى في المجتمع، فضلًا عن إقامة العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية، واطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع المبادرات الرئاسية في المجال الصحي وغيره كلها تأتي ضمن ملف حقوق الإنسان.

ولفت «عمار »، إلى أنه ليس هناك شىء في مصر يريد أحد إخفاءه وهناك آليات عدة لتفعيل القانون والمحاسبة، مؤكدًا أن مصر تعيش عصرًا من التنمية الشاملة وقوة الدولة التي تعيد الانضباط لكثير من الأمور والقضايا.