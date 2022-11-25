مادلين مطر تدعم منة شلبي: زعلانة على كمية الأخبار المنتشرة

حرص الكثير من نجوم الفن على دعم الفنانة منة شلبي بعد القبض عليها في مطار القاهرة، خلال عودتها من رحلتها من نيويورك، وذلك بتهمة حيازة مخدرات.

دعمت الفنانة اللبنانية مادلين مطر النجمة منة شلبي، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر "زعلانة كتير على الأخبار يلي عم تنتشر عن الممثلة ‎#منه_شلبي ! كمية الشماتة مرعبة 😫 بزعل على كل شخص بيضيّع مستقبله هيك".





منة شلبي أفضل ممثلة فى مهرجان الدراما

وكانت منة شلبي قد حصلت على جائزة أفضل ممثلة لعام 2022 فى مهرجان القاهرة للدراما والذي أقيم تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية عن دورها فى مسلسل بطلوع الروع والذي قدمته فى موسم رمضان الماضي بجانب أحمد السعدني وإلهام شاهين ومحمد حاتم ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري