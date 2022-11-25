عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هالة أبو السعد: بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان تدخل سافر في الشأن الداخلي

الدكتورة هالة أبو
الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب

أعلنت الدكتورة هالة أبو السعد  وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، عن رفضها لجميع محاولات التدخل في الشأن الداخلي المصري، مؤكدة أن الدولة المصرية تتمتع بسيادة، وما حدث من جانب البرلمان الأوروبي يعد تدخلا صارخا في الشئون الداخلية.

وأضافت أبو السعد، في بيان لها، أن تصريحات البرلمان الأوروبي تعتبر مساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية، كما أنها تعد تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل، الذي لم يقبل على بأي تدخل من أي جهة سواء  داخلية أو خارجية.


وأشارت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، إلى أن البرلمان الأوربي أظهر تحيز واضح ضد الدولة مصر، حيث تعمد الترويج لبعض الإدعاءات غير الصحيحة، كـإدعائه أن مصر تعيش في ظل حالة الطوارىء منذ عام 2017 وحتى الأن ، رغم إنهائها في أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين، وذلك  بعد معركة طويلة خاضتها مصر مع الإرهاب.

وأكدت أبو السعد، أن الدولة المصرية حريصة على تطبيق كل ما جاء في نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية،  وظهر ذلك جليا في الإفراج عن المحبوسين  ليتخطى عدد المفرج عنهم لأكثر من1000 شخص، بالإضافةإلى إقامة العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، واطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي وغيره والتي تأتي ضمن ملف حقوق الإنسان.

البرلمان الأوروبي القضاء مجلس النواب المواثيق الدولية القضاء المصرى التامين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قدام المعازيم | أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته بدمياط.. فيديو

بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط منة شلبي في مطار القاهرة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

رأي الأطباء في حالة أنغام الصحية | والد الفنانة يكشف .. فيديو

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

صفات وعيوب برج القوس 2022 الرجل والمرأة.. وتوقعات الحب والزواج والصداقة

ترشيحاتنا

العنف ضد المرأة..أرقام وإحصائيات عالمية مرعبة حول تعرض النساء للإيذاء الجسدي سنويا

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

هل يمكن حدوث سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

من طلق زوجته بدون سبب.. الإفتاء توضح الحكم والعقوبة

الذهب يواصل صعوده بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 25-11-2022

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفات وعيوب برج القوس 2022 الرجل والمرأة.. وتوقعات الحب والزواج والصداقة

يدمر النظر .. كتم العطس يسبب أضرارا كارثية

صورة حيّرت العلماء لظهور مجرة أعلى معبد الكرنك .. ما القصة ؟

عشان ما تتعبش.. اكتشف أفضل وقت للحصول على فيتامين د فى الشتاء

فيديو

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

ادعوا لها بالشفاء.. تفاصيل حالة أنغام الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ