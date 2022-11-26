أخبار التعليم.. الميدتيرم على طاولة الأعلى للجامعات اليوم.. وعلوم جامعة القاهرة تنظم حملة التبرع بالدم غدآ

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت ، حيث يحضر الاجتماع رؤساء الجامعات الحكومية المختلفة، بالاضافة إلى عدد من قيادات الوزارة،

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الأيلتس" اليوم السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ من الساعة ١١ حتي الثالثة عصرا بمقر كلية الزراعة - جامعة عين شمس.

تنظم كلية العلوم جامعة القاهرة، غدآ، حملة التبرع بالدم وذلك بالتعاون مع بنك الدم القصر العينى، وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل الملكية الفكرية وتقديم براءات الاختراع

ينظم قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس ورشة عمل توعوية عن الملكية الفكرية يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022 وذلك في إطار اهتمام جامعة عين شمس بنشر التوعية المتعلقة بالحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني وتشمل براءات الاختراع، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أعلنت كلية دار علوم جامعة القاهرة ، إعلام خان لطلاب الدراسات العليا قسم علم اللغة .

و قالت كلية دار علوم القاهرة ، على طلاب قسم علم اللغة في برامج الماجستير الفرقة الأولى والثانية وفي الدكتوراه سرعة مراجعة الإدارة لاستكمال بيانات قيدهم .