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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال عسكر: مصر بها 7 ملايين توك توك قيمتها 8 مليارات دولار

توكتوك
توكتوك

قال المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات، ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين إن الدولة تعتقد أن السيارة رفاهية، ولكن قطع غيارات السيارات ليست رفاهية.

وأوضح عسكر خلال برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن الدولة أقامت الشبكة القومية الاستراتيجية للطرق تشابه المناطق اللوجستية فى الإمارات.

وأضاف  أن مبيعات مصر فى عام 2021 وصلت إلى 275 ألف سيارة، مشيرا إلى هناك أشخاصا لهم ثقل يرفضون أو يعطلون فكرة صناعة السيارات الكهربائية.

ولفت عسكر إلى أن المغرب الدولة رقم واحد فى تصدير السيارات للاتحاد الأوروبى، وأتمنى أن تهتم الدولة بالصناعات الكهربائية.

وأشار  إلى أن مصر بها 7 ملايين توك توك قيمتها 8 مليارات دولار، ولكن إذا جلبنا خبيرا سيقدم لنا سيارة حديثة متطورة بدلا من التوك توك تحمينا من عوادم السيارات وأشياء أخرى مضرة بالبيئة. 

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