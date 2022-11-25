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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة| عادة شائعة تدمر النظر .. ومرض غريب يغير شكل الفتيات

نشرة الصحة والمرأة|
نشرة الصحة والمرأة| عادة شائعة تدمر النظر .. ومرض غريب يدمر

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

مأساة بمعنى الكلمة.. متلازمة تيرنر تدمر الفتيات وتسبب 24 مشكلة أبرزها العقم والقلب

يرغب كثيرون فى معرفة ما هى متلازمة تيرنر  التى تسبب أضرارا كارثية للفتيات الصغار وكيف يتم اكتشافها فى وقت مبكر وعلاجها بشكل صحيح حتى تستطيع الفتاة عيش حياة طبيعية

يدمر النظر .. كتم العطس يسبب أضرارا كارثية

ووفقا موقع “healthshots” كشفت دراسة علمية منشورة في المجلة الطبية البريطانية أن كتم العطس أمر خطير بسبب الطاقة الهائلة المحملة بالبكتيريا والتى ترغب فى أن تخرج من الجسم .

 

وصفات منزلية مذهلة لتلميع خشب الأثاث المنزلي

ترغب ربة المنزل فى معرفة طرق لتنظيف الخشب وتلميعه بعيداً عن المنظفات والمنتجات الجاهزة والموجودة في السوق نظراً لإسعارها المرتفعة وعدم جدواها في تحقيق المطلوب منها.

 

الصحة تيرنر المراة متلازمة تيرنر العطس نشرة المرأة

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