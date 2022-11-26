أجبروه على توقيع إيصالات امانة.. حبس 3 أشخاص احتجزوا اخر في 15 مايو

قررت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإحتجازهم آخر وإجباره على توقيع إيصال أمانة

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث ثلاثة أشخاص بالقاهرة لإحتجازهم آخر وإجباره على توقيع إيصال أمانة.

تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات قررت بتضررها من ثلاثة أشخاص "محددين" لقيامهم بإحتجاز زوجها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها المشكو فى حقهم .

تم إستهدافهم وضبطهم وبرفقتهم المجنى عليه وتم تحريره وذلك حال تواجدهم بالمخزن المشار إليه.

وبسؤال المجنى عليه قرر أنه تربطه علاقة شراكة بأحدهم ، وبسبب خلافات مالية بينهما قاموا بإستدراجه لشقة كائنة بمحافظة الغربية بدعوى فض الشركة بينهما وإحتجازه بها ، وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة والإستيلاء منه على "اللاب توب" الخاص به ومبلغ مالى ، ثم قاموا بإصطحابه للمخزن المشار إليه للإستيلاء على البضائع المتواجدة بداخله .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط إيصال الأمانة المُشار إليه ، وكذا كافة المسروقات المستولى عليها داخل المخزن فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.