ليس لدي فواتير انتخابية.. فرج عامر يعلق على فوزه بانتخابات نادي سموحة

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة الجديد، على فوزه في الانتخابات وعودته لرئاسة النادي السكندري مرة أخرى.

وقال فرج عامر في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " أشكر سيادة رئيس الجمهورية لاهتمامه بالرياضة ووزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، وأهدي هذا الفوز لجميع أعضاء الجمعية العمومية".

مباراة ودية محترمة



وتابع فرج عامر: "رسالتي للمنافسين؟ أقول لهم «هاردلاك»، الانتخابات كانت مباراة ودية محترمة جدا، وسأقيم حفل قريبا وسأدعوا الأستاذ أحمد مجاهد والأستاذ وليد العطار من أجل تقديم التحية لهم على مجهوداتهم".



وأتم: "الفوز في الانتخابات رد لي اعتباري مرة أخرى، وهدفي خدمة سموحة فقط وليست لدي أي فواتير انتخابية".