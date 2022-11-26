نسبة التبرع بالدم لا تتعدى 15% من احتياجات المرضى في مصر

قالت الدكتورة ناردين نادر، مسئول بالمركز القومي لنقل الدم، إن ثقافة التبرع بالدم غير منتشرة، رغم أن التبرع له أهمية كبيرة في إنقاذ العديد من المرضى، ويجرى تحليل الدم من التبرعين لاسيما فحص الفيروسات، قبل نقل الدم للمواطنين، معقبة: “مسؤوليتنا صرف الدم ومشتقاته للمرضى من خلال ما يثبت الحاجة إليه”.



و من جانبها، أضافت الدكتورة رحاب عمر، مساعد مدير خدمات نقل الدم لشئون الصرف، خلال لقائها ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، فى جولة داخل المركز، أن القسم مسئول عن صرف الدم للمستشفيات والمرضى، ويجرى القيام بعدة اختبارات للمرضى لاسيما اختبار الأقسام المضادة.



تابع مسئول بالمركز، إن الناس تخاف من عملية نقل الدم، وليس هناك توعية بأهمية التبرع بالدم من خلال السيارات المنتشرة في الجامعات والميادين وغيرها، وهذا ما يجعل نسبة التبرع بالدم لا تتعدى 15% من احتياجات المرضى للدم.