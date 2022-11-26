عُقب سيجارة يُشعِل النار في القمامة بجوار محول كهرباء بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق محدود نشب في بعض المخلفات بجوار محول كهرباء بشارع الشاذلي دائرة قسم شرطة أول سوهاج، دون حدوث إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق محدود بعض المخلفات بجوار محول كهرباء بشارع الشاذلي، دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق محدود ببعض المخلفات "قمامة"، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المدعو (أحمد ف ج- 40 سنة- فني أعطال بهندسة كهرباء سوهاج- ويقيم بناحية الحويتي دائرة القسم)، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مُشتعل، دون قصد، وعدم تأثر المحول بالحريق، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.