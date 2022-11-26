ماذا قال النبي عن الرجولة ؟.. الإفتاء: حسمها بـ أمرين

ماذا قال النبي عن الرجولة ؟، لا شك أن هذا الاستفهام يضع نهاية لكثير من المشاكل في العلاقة بين الرجل والمرأة، أيًا كانت صورها ، زوج وزوجة أو أخ وأخت أو أم وابنها أو زميل وزميلته بالعمل وما نحوها، حيث إن مثل هذه العلاقات تمتلئ بالمشاكل بسبب سوء فهم للرجولة، لذا فإن معرفة ماذا قال النبي عن الرجولة ؟، تعني حسم القضية، وإزالة اللبس .

ماذا قال النبي عن الرجولة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي الانتباه وعدم إهمال الدعوة التي تركها لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- منذ أكثر من 1400 عام من هجرته الشريفة.. وخاصة في حجة الوداع: "اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا".

وأوضحت «الإفتاء » عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في تحديدها : « ماذا قال النبي عن الرجولة ؟»، أن إكرام النساء وحسن عشرتهن من أهم صفات الرجولة والمروءة، منوهة بأنه قد أخبرتنا أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزعُ من شيءٍ إلا شانه" رواه مسلم.

وأضافت أن ومن مظاهر إكرام سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للبنات ما قاله عن ابنته السيدة فاطمة -عليها السلام-: "فاطمة بضْعة مني، فمَن أغضبها أغضبني" صحيح مسلم، مؤكدة على أنه ينبغي على كل من الزوجين تقديم الدعم النفسي للآخر، فالدعم النفسي مهم؛ لأن وجود الاتزان النفسي والاجتماعي في الأسرة يساعد الزوجين على تجديد ذاتهما وتطوير ملكاتهما.

وتابعت: ومن ثَمَّ تكون لديهما القدرة على تحمل صعوبات الحياة وتحمل أعباء البيت وتربية الأطفال، وانظرا إلى موقف سيدتنا خديجة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عاد إليها وفؤاده يرتجف مما رأى من الوحي في بداية البعثة، فقالت مطَمْئنةً له: “كلا والله! لا يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتَقْرِي الضيفَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ، وتُكْسِبُ المعدومَ، وتُعين على نوائب الحق”.

وأوصت قائلة : فليحرص كلٌّ منكما على سؤال الآخر عما يحبه ويدخل السرور عليه، وليحرص كل منكما على الاهتمام بما يحبه الآخر ويألفه.

