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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: نثق في رينارد والمنتخب السعودي سيتأهل لدور الـ16 بكأس العالم

صدى البلد

قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، إن رونالدو ظهر بمستوي متميز مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.


وأضاف ضياء السيد، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن رونالدو أكد للجميع انه لاعب متميز رغم عدم مشاركته مع فريقه الإنجليزي مانشستر يونايتد، خلال الفترة الماضية وهو ما جعل الجميع يشككون في قدرات رونالدو في المونديال ولكنه خذلهم.


وواصل ضياء السيد، أن قطر نجحت في تنظيم كأس العالم 2022 بجدارة.

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وعن توقعاته لمباراة السعودية وبولندا قال ضياء السيد إن كل العرب يثقون في رينارد المدير الفني ولمنتخب السعودية في تحقيق الفوز، في تلك المباراة والتأهل لدور 16 من بطولة كأس العالم بعدما قدموا مباراة تاريخية أمام الأرجنتين في الجولة الماضية.


وتابع ضياء السيد، أنه كان يفضل تأجيل فيديو الإعلان التحفيزي الذي نشرة الاتحاد السعودي بعد فوز الأخضر على الأرجنتين.
 

 

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