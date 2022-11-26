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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكيم السطنبولي: لا بديل عن فوز تونس على أستراليا للتأهل لدور الـ16 بكأس العالم

صدى البلد

قال الناقد الرياضي التونسي حكيم السطنبولي، إن منتخب تونس سيدخل مباراة اليوم أمام أستراليا باحثاً عن الفوز من أجل التأهل لدور الـ16 من البطولة.


أضاف حكيم السطنبولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»، أن منتخب أستراليا سيدخل المباراة باحثاً على الفوز بعد الخسارة في الجولة الماضية، مؤكداً أن منتخب تونس لا بديل له عن الفوز في مباراة الغد.

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وعن مستوي سيف الدين الجزيري وعلى معلول مع منتخب تونس قال حكيم السطنبولي، إن الثنائي سيتواجدان في التشكيل الأساسي في مباراة الغد مؤكداً أنهما من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني التونسي نظراً لخبراتهم ومستواهم الفني الرائع.


 

تونس علي معلول استراليا كأس العالم هاني حتحوت منتخب تونس

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