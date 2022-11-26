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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون تشفير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية وبولندا

صدى البلد

تلتقي بولندا والسعودية غدا في مباراة حماسية ينتظرها جماهير الساحة المستديرة حول العالم، وتقام المباراة على أرض قطر، ويأتي ذلك في إطار الجولة الثانية من دوري مباريات كأس العالم 2022، ويتوقع جماهير ورواد وسائل التواصل الاجتماعي سيناريوهات عديدة لكلا الفريقين عن نتيجة المباراة.


ويبحث كثير من مشجعي مباراة بولندا ضد السعودية عن موعد عرض المباراة وتردد القنوات الناقلة لمباراة بولندا والسعودية بالبث المباشر، وهو ما يستعرضه موقع صدى البلد لقرائه خلال السطور التالية.

مباراة بولندا والسعودية

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يتمكن جمهور كرة القدم حول العالم من مشاهدة مباراة بولندا ضد السعودية غدا السبت 26 نوفمبر 2022 في توقيتات مختلفة حسب الدولة، وتنقل المباراة على القنوات المفتوحة، ومنها قناة بين سبورت، ومن المتوقع أن تنقل قناة بين سبورت مباريات كاس العالم 2022 جميعها، والتي تضم 32 منتخبنا.

 

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