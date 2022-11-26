ضياء السيد: رينارد انتزع ثقة العرب.. وتونس قادرة على هزيمة أستراليا

تحدث ضياء السيد مدرب منتخب مصر عن حظوظ منتخبي السعودية وتونس في مواجهة بولندا واستراليا في المونديال غدا.

وقال ضياء السيد عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت بقناة صدى البلد: "مباراة السعودية أمام بولندا صعبة على الأخضر بعد مواجهة الأرجنتين، لأن المنافس سيكون درسهم بشكل مفصل حول نقاط القوة والضعف".

رينارد

وأضاف: "رينارد مدرب انتزع ثقة كل العرب وليس السعودية فقط، ويركز على الجانب المعنوي ويستغله جيدا، وأتمنى أن يعود التركيز للأخضر لما قبل لقاء الأرجنتين بعد نوبة فرحة كبيرة بالفوز على راقصي التانجو".

وأشار :" تونس لديها فرصة لحصد 3 نقاط في مواجهة أستراليا، بينما ستكون مهمة المكسيك صعبة للغاية في مواجهة الأرجنتين".

وواصل: "السنغال تفتقد ساديو ماني بشدة، فهو لاعب هام للغاية، ويؤدي بمستويات ثابتة في المواسم الأخيرة".

