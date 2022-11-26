الرئيس الأوكراني يدعو الدول الأوروبية إلى البقاء موحدة في مواجهة الأزمة الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، الدول الأوروبية إلى البقاء موحدة في مواجهة الأزمة الروسية المستمرة، واصفا إياها بأنها "المهمة الأولى" للمنطقة هذا العام.



وحسب شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم، فإن زيلينسكي أثنى في كلمة عبر الفيديو على "عدم وجود انقسام" بين الأوروبيين في هذا الصدد، داعياً إياهم إلى الحفاظ على ذلك.



وتأتي التصريحات في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع البريطانية إنه من المرجح للغاية أن يكون جنود الاحتياط الروس قد تكبدوا خسائر فادحة في أوكرانيا، بعد شهرين من حشدهم للقتال من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.