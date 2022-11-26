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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يدعو الدول الأوروبية إلى البقاء موحدة في مواجهة الأزمة الروسية

زيلينسكي
زيلينسكي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، الدول الأوروبية إلى البقاء موحدة في مواجهة الأزمة الروسية المستمرة، واصفا إياها بأنها "المهمة الأولى" للمنطقة هذا العام.


وحسب شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم، فإن زيلينسكي أثنى في كلمة عبر الفيديو على "عدم وجود انقسام" بين الأوروبيين في هذا الصدد، داعياً إياهم إلى الحفاظ على ذلك.


وتأتي التصريحات في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع البريطانية إنه من المرجح للغاية أن يكون جنود الاحتياط الروس قد تكبدوا خسائر فادحة في أوكرانيا، بعد شهرين من حشدهم للقتال من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الأوروبية الأزمة الروسية وزارة الدفاع البريطانية

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